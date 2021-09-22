В Украине еще больше семей смогут воспользоваться программой "Доступная ипотека под 7%"

В 2021 году программой могут воспользоваться около 5 000 семей.
По инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Ресурс Укрфинжилья будет увеличен уже в текущем году.
Об этом 22 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Обеспечение украинцев доступным жильем — приоритетный вопрос для правительства. 22 сентября мы поддержали решение о выпуске облигаций внутреннего госзайма объемом 2 млрд гривен. Средства позволят обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем в рамках программы президента "Доступная ипотека", — заявил глава правительства.
По данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 20 сентября банками подписано 838 кредитных договоров на общую сумму 714,11 млн грн. На первичном рынке — 23,3%, на вторичном — 76,7% сделок.
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