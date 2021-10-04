В Украине ежемесячно дорожает молоко: какие сейчас цены и как они отличаются в регионах

В Украине ежемесячно дорожает молоко: какие сейчас цены и как они отличаются в регионах

За год его стоимость выросла на 15%.

В Украине ежемесячно дорожает молоко. Такие данные озвучили экономические эксперты.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 4 октября.

Так, по их подсчетам за последний месяц цена молока выросла на 65 копеек. Теперь литр в среднем стоит почти 22 гривен.

За год, по словам экспертов, стоимость молока выросла на 15%. Дороже всего зафиксировано в Кировоградской области — здесь за литр просят почти 27 гривен. Самое дешевое предложение в Черновицком регионе — литр стоит около 16 гривен.

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