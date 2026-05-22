В Украине готовят польскую систему налогов для ФЛП: Гетманцев раскрыл детали

Украинские власти вернулись к идее модернизации упрощенной системы налогообложения. В качестве возможного образца предлагается польская модель.

Об этом заявил глава парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») в интервью Speka.

По его словам, упрощенная система должна остаться только для малого бизнеса, а применение польской модели исключит возможность ее использования крупным бизнесом через «дробление».

«Она (польская система) предполагает, с одной стороны, значительное увеличение лимита вплоть до 2 млн евро, а с другой — дифференцированные ставки налогообложения в зависимости от вида деятельности и доходов», — объяснил нардеп.

В то же время Гетманцев заверил, что до завершения войны изменения не будут внедрять.

Что такое польская система для ФЛП

Польская модель предусматривает более мягкие лимиты операций — 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн (198 тысяч евро). Также разные виды деятельности облагаются разными ставками.

К примеру, для торговли предусмотрена ставка единого налога 3%. Низким налогом облагается и производство. А налоги на услуги существенно выше и составляют от 12 до 20%.

ФЛП третьей группы в Украине ежеквартально платят единый налог 5% от дохода и ежемесячно по меньшей мере 22% от минимальной зарплаты единого социального взноса. Это позволяет нечестным работодателям не платить налоги с зарплат. Ведь в случае «белого» трудоустройства ежемесячно из зарплаты сотрудника следует отчислять 18% налога на доход физлиц, 1,5% на военный сбор и 22% ЕСВ.

