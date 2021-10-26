В Украине гречка подорожает, несмотря на рекордный урожай

Эксперты прогнозируют рост стоимости гречки на 15-20%.

Несмотря на то, что в Украине в этом году собрали рекордный урожай гречки, цена на этот продукт будет увеличиваться.

Об этом сообщает "Факты".

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой рассказал, что среднестатистический украинец потребляет за год около 3 кг гречки.

В этом году аграрии планируют собрать более 110 тысяч тонн гречишного зерна. Уже намолотили 107 тысяч тонн. Однако для внутреннего рынка таких объемов недостаточно.

"Годовая потребность в гречке составляет в Украине около 180 тысяч тонн. Поэтому, несмотря на рекордный урожай на уровне 110 тысяч тонн, его будет недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребность страны в гречневой крупе", — рассказал эксперт Александр Хмелевский.

Отмечается, что остальную гречку обычно импортируют из России. Но теперь РФ внесла гречку в список стратегических продуктов, которые нельзя продавать Украине. Поэтому, пользуясь дефицитом, производители поднимают цены или придерживают продажу товара, чтобы обеспечить рост цен.

В издании прогнозируют рост стоимости гречки на 15-20%.

Отметим, что в украинских торговых сетях цена гречневой крупы колеблется от 39 до 50 грн за кг.

Напомним, что в Украину завезли зараженную гречку из России.

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