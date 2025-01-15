В Украине хотят начать облагать налогом все посылки из-за границы – детали

В Раду внесли законопроекты о налогообложении всех посылок из-за границы.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал в парламент два законопроекта о налогообложении импорта посылок.

Об этом он сообщил в Telegram.

Гетманцев предлагает:

граждане смогут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости .

. Если стоимость товара превышает 150 евро, дополнительно с него будут взиматься ввозная пошлина.

Нардеп утверждает, что законопроекты предлагают упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне.

Для этого предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара.

Заметим, что это может означать автоматическое удорожание товаров.

Также предлагается ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным существующей в странах ЕС таможенной декларации Н7. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур", – считает Гетманцев.

Ранее сообщалось, что в Украине появится новый налог на автомобиль.

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