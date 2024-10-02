В Украине хотят повысить военный сбор и НДС, однако налога на роскошь не будет

Гетманцев выступил за повышение военного сбора и НДС, но против налога на роскошь.

В Украине следует повышать не только военный сбор, но и НДС.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время мероприятия "Диалоги по NV о будущем. Бизнес и война".

"Когда государство приходит к людям и говорит: нам не хватает на армию вот столько, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодняшний день – это военный сбор и НДС", – сказал нардеп.

По его мнению, только два этих налога способны быстро собрать деньги в бюджет со всех плательщиков ровно.

Почему пока отказались от идеи повысить НДС

По его словам, в первом пакете предложений, поданном в середине июля, было упоминание об изменении НДС. Но в проекте, вынесенном в сессионный зал, он уже не был после длительных консультаций.

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"Были аргументы за, были аргументы против. Были грустные глаза Минфина – я понимаю этот взгляд и положение, в котором оказался Минфин. Но политически, на уровне команды, было принято решение, что мы оставляем именно этот налог (стандартная ставка НДС 20% - ред.)", – сказал нардеп.

Кроме того, имелись еще и экономические аспекты.

"Например, регрессивный характер налога на добавленную стоимость с одной стороны, с другой стороны – его прямое влияние на инфляцию. В то же время военный сбор не влияет на инфляцию негативно, я бы сказал даже – положительно влияет. Но если бы вы меня спросили, с учетом потребностей бюджета сейчас, в реальной ситуации, а не для того, чтобы собрать лайки, необходимо поднимать и военный сбор, и НДС, не трогая других налогов", — добавил депутат.

Почему исчез налог на роскошь

Гетманцев убеждает, что введение налогов в роскошь малоэффективно.

"Когда мы начинаем определять исчерпывающий перечень предметов роскоши, мы никогда не можем ни с кем договориться. Всегда кто-то чувствует себя обиженным, а кто-то в выигрыше", – сказал депутат.

По его словам, критику вызвали, в частности, предложенные ставки на отдельные товары.

"Почему ювелирка должна была платить 30%, за автомобили – 15%, а за квартиры и банковское золото – 5%. Никакой не было аргументации. И действительно, ее, наверное, не может быть", – отметил Гетманцев.

Еще одним аргументом против этих налогов являлся их якобы небольшой фискальный эффект.

"Мы получаем достаточно обширную группу недовольных и фискальный эффект в размере трех-четырех миллиардов от введения любого из этих видов налогов", – говорит нардеп.

Ранее в НБУ рассказали, повлияет ли рост налогов на цены в Украине.

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