В Украине хотят сделать начисление пенсий и соцвыплат автоматическим: детали от Минцифры

Пенсионер со смартфоном / © Freepik

Министерство цифровой трансформации Украины хочет ввести автоматические пенсионные выплаты по возрасту и в связи с инвалидностью без необходимости собирать справки и ходить по учреждениям. Государство само будет предлагать выплаты гражданам через реестры и push-уведомления.

Об этом в рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, сообщает УНИАН.

Коваль напомнила, что на сегодня для оформления пенсионных выплат надо прийти и подтвердить стаж, принести справки о работе на условном заводе «Маяк», которого после развала СССР больше не существует. Человек должен идти в архив, искать название этого завода и подтверждать свой стаж.

В чем заключается проактивный подход к назначению пенсий?

На замену этому в Украине планируют ввести проактивный подход к назначению пенсий. В случае несогласия с автоматически определенным размером пенсии гражданин будет иметь возможность обжаловать решение, однако сама процедура назначения должна запускаться без дополнительных обращений.

Заместитель министра отметила, что процесс должен быть максимально быстрым и удобным.

«Если у тебя пенсия по возрасту, можно не на день рождения, чтобы не расстраивать, а на следующий день выбрать карточку, на которую ты хочешь, чтобы тебе начислялась пенсия. Вот она составляет такую-то сумму», — сказала Коваль.

В перспективе, по ее словам, государство сможет присылать гражданам push-уведомления с уже подготовленным предложением социальной выплаты, где останется только подтвердить согласие и выбрать счет для зачисления средств. В то же время конкретные сроки внедрения таких сервисов пока не определены — сейчас речь идет только о стратегических планах.

Отдельно заместитель министра отметила необходимость изменить подход к назначению помощи семьям с инвалидностью и людям, которые не работают и нуждаются в поддержке.

«У нас, к сожалению, есть много семей, которые нуждаются в помощи от государства, потому что у них или дети с инвалидностью, или сами родители имеют инвалидность. И сейчас они должны доказывать государству, что им нужна помощь. По моему глубокому убеждению, такого не должно быть, потому что есть реестры, в которых указана информация о трудоустройстве человека. Мы понимаем — человек работает или не работает. Если он не работает, если у него инвалидность, он должен автоматически получать помощь от государства», — отметила Коваль.

К слову, с 1 января 2026 года в Украине повысили требования к страховому стажу: теперь для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет официальной работы. Если стажа от 23 до 33 лет, выплаты назначат в 63 года, а при наличии от 15 до 23 лет — только в 65. В случае же отсутствия даже 15-летнего стажа граждане могут рассчитывать только на социальную помощь.