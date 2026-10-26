ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

В Украине хотят создать страховой фонд для бизнеса: кого заставят делать взносы

НДС могут повысить до 21%: украинцев фактически готовят к новой налоговой нагрузке ради бизнеса.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сергей Корецкий

Сергей Корецкий / © ТСН

В Украине рассматривается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы профинансировать систему страхования бизнеса от военных рисков. Правительство планирует создать специальный фонд, который будет помогать предприятиям компенсировать ущерб в результате российских атак. В то же время у инициативы пока нет поддержки ни среди представителей бизнеса, ни в парламенте.

Об этом сказал премьер-министр Сергей Корецкий во время участия в Киевском международном экономическом форуме.

По словам главы правительства, главный вопрос при создании новой системы страхования — поиск источников ее финансирования. Один из рассматриваемых в Кабмине вариантов — повышение ставки НДС на один процентный пункт, то есть с нынешних 20% до 21%.

«Как вариант наполнения фонда мы рассматриваем повышение НДС на 1%, потому что нет других инструментов, пока мы не нашли», — пояснил премьер.

«Нет консенсуса среди большого, среднего бизнеса, пока нет поддержки в парламенте. Ищем, смотрим другой механизм, будем смотреть, как будет проходить бюджетный процесс в парламенте и от этого отталкиваться. Но у нас другого пути нет, инструмент должны найти», — продолжил Корецкий.

По его словам, правительство продолжает искать альтернативные механизмы финансирования и будет учитывать ход бюджетного процесса в парламенте.

Как будет работать страхование бизнеса от российских ударов

Правительство предлагает создать систему страхования военных рисков и компенсации ущерба, нанесенного российскими атаками.

Премьер привел в пример механизм сотрудничества с Всемирным банком по программе SPUR-2, в рамках которой международные партнеры могут увеличивать вклад Украины в два-три раза.

Таким образом, общая цель — привлечь к системе около 3 миллиардов долларов.

Ранее премьер Корецкий анонсировал новую модель мобилизации и бронирования в Украине.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie