В Украине хотят создать страховой фонд для бизнеса: кого заставят делать взносы

Сергей Корецкий / © ТСН

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В Украине рассматривается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы профинансировать систему страхования бизнеса от военных рисков. Правительство планирует создать специальный фонд, который будет помогать предприятиям компенсировать ущерб в результате российских атак. В то же время у инициативы пока нет поддержки ни среди представителей бизнеса, ни в парламенте.

Об этом сказал премьер-министр Сергей Корецкий во время участия в Киевском международном экономическом форуме.

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По словам главы правительства, главный вопрос при создании новой системы страхования — поиск источников ее финансирования. Один из рассматриваемых в Кабмине вариантов — повышение ставки НДС на один процентный пункт, то есть с нынешних 20% до 21%.

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«Как вариант наполнения фонда мы рассматриваем повышение НДС на 1%, потому что нет других инструментов, пока мы не нашли», — пояснил премьер.

«Нет консенсуса среди большого, среднего бизнеса, пока нет поддержки в парламенте. Ищем, смотрим другой механизм, будем смотреть, как будет проходить бюджетный процесс в парламенте и от этого отталкиваться. Но у нас другого пути нет, инструмент должны найти», — продолжил Корецкий.

По его словам, правительство продолжает искать альтернативные механизмы финансирования и будет учитывать ход бюджетного процесса в парламенте.

Как будет работать страхование бизнеса от российских ударов

Правительство предлагает создать систему страхования военных рисков и компенсации ущерба, нанесенного российскими атаками.

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Премьер привел в пример механизм сотрудничества с Всемирным банком по программе SPUR-2, в рамках которой международные партнеры могут увеличивать вклад Украины в два-три раза.

Таким образом, общая цель — привлечь к системе около 3 миллиардов долларов.

Ранее премьер Корецкий анонсировал новую модель мобилизации и бронирования в Украине.

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