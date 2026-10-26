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В Украине хотят создать страховой фонд для бизнеса: кого заставят делать взносы
НДС могут повысить до 21%: украинцев фактически готовят к новой налоговой нагрузке ради бизнеса.
В Украине рассматривается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы профинансировать систему страхования бизнеса от военных рисков. Правительство планирует создать специальный фонд, который будет помогать предприятиям компенсировать ущерб в результате российских атак. В то же время у инициативы пока нет поддержки ни среди представителей бизнеса, ни в парламенте.
Об этом сказал премьер-министр Сергей Корецкий во время участия в Киевском международном экономическом форуме.
По словам главы правительства, главный вопрос при создании новой системы страхования — поиск источников ее финансирования. Один из рассматриваемых в Кабмине вариантов — повышение ставки НДС на один процентный пункт, то есть с нынешних 20% до 21%.
«Как вариант наполнения фонда мы рассматриваем повышение НДС на 1%, потому что нет других инструментов, пока мы не нашли», — пояснил премьер.
«Нет консенсуса среди большого, среднего бизнеса, пока нет поддержки в парламенте. Ищем, смотрим другой механизм, будем смотреть, как будет проходить бюджетный процесс в парламенте и от этого отталкиваться. Но у нас другого пути нет, инструмент должны найти», — продолжил Корецкий.
По его словам, правительство продолжает искать альтернативные механизмы финансирования и будет учитывать ход бюджетного процесса в парламенте.
Как будет работать страхование бизнеса от российских ударов
Правительство предлагает создать систему страхования военных рисков и компенсации ущерба, нанесенного российскими атаками.
Премьер привел в пример механизм сотрудничества с Всемирным банком по программе SPUR-2, в рамках которой международные партнеры могут увеличивать вклад Украины в два-три раза.
Таким образом, общая цель — привлечь к системе около 3 миллиардов долларов.
Ранее премьер Корецкий анонсировал новую модель мобилизации и бронирования в Украине.