В Украине хотят упростить доступ малых фермеров к публичным закупкам

Инициатива может принести дополнительные деньги фермерам на местах, экономя при этом миллионы бюджетных средств.

В Комитете агрополитики хотят запустить механизм интеграции малых фермеров в мелкие закупки.

Такую инициативу презентовал член аграрного комитета ВРУ, народный депутат Украины от политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Лабазюк. Ключевая идея – частичное сочетание Государственного аграрного реестра к Prozzorro.

По его словам, сейчас малые фермеры продают свой товар либо через посредников, либо в розницу. Такая схема снижает доходы аграриев — зарабатывают посредники. При этом публичные закупки, финансируемые на средства коммунальных бюджетов или госбюджета, несут дополнительные расходы.

Инициатива не будет касаться крупных многомиллионных контрактов, впрочем, хочет содействовать органам местного самоуправления и мелким объектам государственной собственности объекты в приобретении агропродукции у фермеров напрямую.

"Мы сравнили средние цены публичных закупок и оптовых рынках (которые и так дороже прямой цены производителя). Разница от 75% до 135%. То есть лук покупают не по 9 грн, а по 20 грн. И вопрос логистики и учета, даже в долгосрочных контрактах не оправдывает такой разрыв. Поэтому мы с командой предложили механизм, который может это изменить. С одной стороны — дать фермеру прямой контакт с региональным заказчиком, с другой — сэкономить государственные средства на закупках агропродукции", — подчеркнул народный депутат.

Система предусматривает следующий алгоритм: фермеры, желающие подать заявку на участие в закупках, регистрируются в Государственном аграрном реестре и заполняют соответствующую форму.

Минагрополитики проверяет отчетность субъекта, что определить, что это реальный производитель и вносит его в список. Далее программный интерфейс ГАР связывает этот перечень с системой Prozorro, после чего заказчик, при желании, может воспользоваться этим механизмом и нажать кнопку "уведомить участников ГАР о закупке в регионе".

"Нашу инициативу уже поддержали в Комитете. В случае ее введения, в течение следующего года она может принести дополнительные миллиарды фермерам на местах, экономя при этом миллионы бюджетных средств", — резюмировал Лабазюк.