В Украине хотят увеличить пенсию и изменить формулу расчета: когда и как вырастут выплаты

Кабинет министров планирует изменить подход к начислению минимальной пенсии в Украине уже в следующем, 2026 году. Предложения по изменению формулы совместно прорабатывают Минсоцполитики и Пенсионный фонд.

Об этом сообщает "Первый бизнесовый".

По новому подходу базовый размер пенсии будет привязан не только к прожиточному минимуму, но и к коэффициенту трудового стажа и индексации, что будет учитывать уровень инфляции. Если темпы инфляции останутся стабильными и экономика будет расти, то в следующем году минимальная пенсия может превысить 3000 гривен.

Кроме того, украинское правительство рассматривает возможность введения дополнительных надбавок для отдельных категорий пенсионеров. Речь идет об украинцах 70+, одиноких гражданах, а также тех, кто имеет значительный трудовой стаж.

Отмечается, что ключевым элементом новой модели станет автоматизированный перерасчет пенсий, позволяющий избежать задержания и обеспечить прозрачность в начислении.

В планах также расширение функционала электронного кабинета пенсионера, где каждый сможет проверить свой расчет, подать документы онлайн и получить консультацию.

Напомним, индексация пенсий в Украине запланирована на март 2026 года. Впрочем, перерасчет не распространяется на получателей специальных пенсий: военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, выплаты которым регулируются отдельными законами. Кроме того, на повышение могут не рассчитывать вышедшие на пенсию украинцы в течение последних нескольких лет.

