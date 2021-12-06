В Украине хотят вернуть под контроль государства цены на продукты: что это значит

В Украине хотят вернуть под контроль государства цены на продукты: что это значит

В парламенте зарегистрирован законопроект.

В Украине планируется вернуть государственный контроль за ценами на продукты.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Авторы документа убеждены, что надбавка в магазине не должна превышать 25% цены, по которой продает производитель. В законопроекте отмечено, что регулировать цены планируют исключительно на продукты украинского производства. Импортируемых товаров нововведение не коснется.

Депутаты хотят регулировать стоимость так называемых "социальных продуктов". Туда вошли все продукты, цена на которые в последнее время ощутимо выросла. В частности, яйца, хлеб и подсолнечное масло.

К слову, в Украине раньше существовало государственное регулирование цен на продукты. Однако его упразднили в 2017 году. Мол, рынок сам себя отрегулирует и не допустит неоправданного повышения цен.

Как сообщалось, этой осенью мировые цены на продукты достигли десятилетнего максимума. По данным Госстата, украинцы тратят на продукты 40% своих доходов, и эта цифра может увеличиться в декабре, в канун новогодних праздников.

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