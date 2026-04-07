В Украине хотят ввести новый налог на электромобили: сколько нужно платить

Владельцев электромобилей в Украине хотят обложить еще одним налогом

Реклама

В Украине может быть введен налог для владельцев электрокаров.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук, передают Новости.LIVE.

По его данным, в Украине количество электрокаров увеличилось с 20 тысяч до почти 300 тысяч единиц.

Реклама

«Владельцы электрокаров не платят налогов, как владельцы автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем. Поэтому обсуждается идея на будущее, возможно, для владельцев электрокаров ввести отдельный налог. Это будет определенная сумма в месяц или год», — говорит нардеп.

Камельчук пообещал, что эти дополнительные средства будут направлены для Дорожного фонда, поскольку пока электромобили в Украине «фактически вне налогов, которые идут на дорогу».

Напомним, что с 1 января 2026 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 процентов при операциях по ввозу и поставке электромобилей на территории страны.