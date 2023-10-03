В Украине хотят ввести унифицированную социальную помощь: что это такое

В Украине в 2024 году может быть введена унифицированная гарантированная социальная помощь, которая будет зависеть от базового дохода семьи.

Об этом министер социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Жолнович, социальную помощь украинцам планируется переформатировать таким образом, чтобы ее размер не был привязан к этому прожиточному минимуму.

"По нашим данным, реальный прожиточный минимум составляет более 6000 гривен. Что мы хотим сделать, чтобы его отвязать от этих отягощяющих факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать? Просто переформатируем нашу помощь по бедности таким образом, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи", – рассказала министер.

Как будут начислять унифицированную социальную помощь

Жолнович сообщила, что соответствующий законопроект уже прорабатывается в центральных органах исполнительной власти Украины. Министр надеется, что документ будет быстро подан в парламент.

"Примерно так это будет выглядеть. Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тем же 6000 гривен. Потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые нужды. Если есть семья из трех лиц – мама, папа, ребенок – мы говорим, что первый должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%. Если это ребенок, то это, конечно, – 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше. Если это лицо с инвалидностью, — также 100%. Если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, — это также 100%", — пояснила глава Минсоцполитики.

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То есть в зависимости от категории человеку будут считать 100% или 70% базового дохода.

"Тогда складываем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью", — отметила Жолнович.

Она также сказала, что сейчас сложно спрогнозировать, как законопроект пройдет через Верховную Раду.

"Если бы прошел быстро, то с июля 2024 года можно было бы это вводить", — оценила министер.

К слову, ранее Сеть возмутили слова Жолнович, заявившей, что для успеха Украины как государства через 10 лет сейчас нужно не "раздувать" количество социальных выплат, а побуждать людей развиваться и идти "в свободное плавание".

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