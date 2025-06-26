- Дата публикации
В Украине хотят выдавать кредиты по-новому
Банкиры предлагают четко урегулировать механизм льготного кредитования военных.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает расширить финансирование государственной программы ипотечного кредитования «еселя» и изменить условия кредитования военных.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Что предлагается:
банки, где обслуживаются военнослужащие — установить кредитные лимиты для них в размере их среднемесячной зарплаты за последние три месяца (депутаты рекомендуют зафиксировать это в межбанковском меморандуме)
Кабмину — разработать механизм компенсации банкам ставки по кредитам военнослужащим (четких источников финансирования нардепы не указали)
Минобороны и Генеральному штабу ВСУ — установление четкого перечня документов для военнослужащих, на основании которых финучреждения обязаны выдавать льготные кредиты
Кроме того, в финкомитете призывают не распространять предлагаемые военным льготные условия кредитования на работников силового блока, которые не принимали непосредственного участия в отпоре вооруженной агрессии РФ и обеспечении национальной безопасности.
Речь идет о работниках таких структур:
Офис Генерального прокурора
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Государственное бюро расследований
Бюро экономической безопасности
Служба судебной охраны
Ранее в НБУ сообщили, что по итогам первого квартала 2025 года банки ускорили темпы кредитования бизнеса, также финучреждения активно увеличивают объемы кредитования граждан.