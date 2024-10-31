В Украине инфляция набирает обороты: что будет с ценами

Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы, но весной 2025 года инфляция начнет замедляться.

Инфляция в Украине за последние месяцы начала расти. Однако темпы оказались несколько выше прогнозируемого, поэтому к концу года она может достигнуть 9,7%.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на брифинге в НБУ.

"В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и в дальнейшем росла в октябре. Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предполагалось предварительными прогнозами НБУ (Инфляционные отчеты за январь, апрель и июль 2024 года). как потребительской, так и базовой инфляции (7,3% г/г в сентябре) оказалось выше, чем прогнозировалось", – отметил Пышный.

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Ключевым фактором такой динамики, по мнению Пышного, является подорожание продовольственных товаров по причине худших, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур и соответствующий рост стоимости сырья для пищевой промышленности.

По словам главы НБУ, ускорение инфляции также было обусловлено дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды.

"В последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона", – добавил Пышный.

В то же время, весной 2025 года инфляция, по его предположению, начнет снижаться.

"Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году", – подытожил глава НБУ.

Напомним, в Украине, в результате ощущается структурный дефицит валюты.

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