В Украине инфляция ускорилась до 9,5%: что подорожало больше всего

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае выросли на 1,7%.

В мае 2021 инфляция в Украине выросла на 1,3% по сравнению с апрелем. В годовом измерении уровень инфляции увеличился до 9,5%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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"Инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем этого года составила 1,3%, с начала года — 6,1%. Базовая инфляция в мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021-го составила 0,7%, с начала года — 3,9% ", — говорится в сообщении.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае выросли на 1,7%. Больше всего (на 6,8% и 14,5%) подорожали подсолнечное масло и фрукты. На 1-1,8% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время, на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% — овощи.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном из-за повышения цен на природный газ на 14,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,7%.

Напомним, что мировые цены на продовольствие сделали самый большой скачок за 10 лет.

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