В Украине инфляция в июле превысила 10%: что подорожало больше всего

В Украине инфляция в июле превысила 10%: что подорожало больше всего

С начала 2021 цены в Украине выросли на 6,5%.

В июля 2021 г. года в Украине ускорилась инфляция, показатель которой по сравнению с июлем прошлого года, составляет уже 10,2%. В июне показатель инфляции был меньше — 9,5%.

Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственной службой статистики.

По данным статистического ведомства, потребительские цены в 2021 году продолжают расти ежемесячно. С начала года рост составил уже 6,5%. В годовом измерении, относительно июля 2020 года, показатель инфляции составил 10,2%.

Среди продуктов больше всего в июле подорожал сахар — на 6,7%. Возросли также цены на алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Охрана здоровья подорожала на 0,1%, транспорт — на 1,1%, цены на связь выросли на 0,1%, а на отдых и культуру — на 0,7%. Стоимость услуг в ресторанах и гостиницах увеличилась на 1,2%.

Сезонной тенденцией является удешевление овощей, цена которых в июле снизилась на 8,1%. Дешевле также стала одежда и обувь — на 5,2%.

Стоимость образовательных услуг осталась без изменений.

Напомним, ранее Национальный банк Украины принял решение повысить размер учетной ставки, поскольку инфляция в стране в первом полугодии оказалась выше, чем прогнозировалось.

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