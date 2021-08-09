В Украине инфляция в июле превысила 10%: что подорожало больше всего

С начала 2021 цены в Украине выросли на 6,5%.
В июля 2021 г. года в Украине ускорилась инфляция, показатель которой по сравнению с июлем прошлого года, составляет уже 10,2%. В июне показатель инфляции был меньше — 9,5%.
Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственной службой статистики.
По данным статистического ведомства, потребительские цены в 2021 году продолжают расти ежемесячно. С начала года рост составил уже 6,5%. В годовом измерении, относительно июля 2020 года, показатель инфляции составил 10,2%.
Среди продуктов больше всего в июле подорожал сахар — на 6,7%. Возросли также цены на алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.
Охрана здоровья подорожала на 0,1%, транспорт — на 1,1%, цены на связь выросли на 0,1%, а на отдых и культуру — на 0,7%. Стоимость услуг в ресторанах и гостиницах увеличилась на 1,2%.
Сезонной тенденцией является удешевление овощей, цена которых в июле снизилась на 8,1%. Дешевле также стала одежда и обувь — на 5,2%.
Стоимость образовательных услуг осталась без изменений.
Напомним, ранее Национальный банк Украины принял решение повысить размер учетной ставки, поскольку инфляция в стране в первом полугодии оказалась выше, чем прогнозировалось.