В Украине исчезнут копейки: какое решение приняли депутаты

Украина готовит денежную реформу / © Associated Press

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14093 о переименовании разменной монеты Украины. Вместо слова «копейка» предлагают ввести «шаг».

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 18 декабря, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

«За» принятие документа за основу проголосовали 264 народных депутата — этого достаточно, чтобы инициатива продолжила движение в парламенте. Окончательное решение еще предстоит принять во втором чтении и в целом, после чего закон сможет вступить в силу.

Национальный банк Украины отмечает, что сейчас в обращении находятся почти 14 миллиардов монет мелких номиналов.

Речь идет о монетах меньшего достоинства, которые практически не используются в повседневных расчетах, но формально остаются законным платежным средством. Несмотря на низкую покупательную способность таких денег, они продолжают учитываться в официальной денежной массе страны.

Напомним, «шаг» происходит от староукраинского «сяг» — шаг или от слова «шеляг». Это название широко встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других классиков.

В 1918 году Центральная Рада даже выпускала разменные средства номиналом 10-50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года.