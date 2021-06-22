В Украине ищут сотрудников в гемблинг-индустрию: какие требования и сколько платят

Работа в гемблинг-индустрии предполагает высокие зарплаты и обязательный английский язык.

В 2021 году в Украине легализовали игорный бизнес. На кадровых порталах сразу же появились объявления о поиске сотрудников в гемблинг-индустрию.

Эксперты кадрового портала grc.ua проанализировали рынок труда в сфере игорного бизнеса.

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В начале июня на сайте grc.ua grc.ua предложений о работе в гемблинге было 0.3% от общего числа всех актуальных вакансий портала. При этом, еще 0.2% вакансий прямо о гемблинге не говорят, но в требовании к вакансиям работодатели указывают: «обязательный опыт в беттинге, азартных играх и онлайн-казино», «опыт в консалтинге по привлечению игорного трафика», «опыт построения воронок с крупными игровыми компаниями на азиатских, европейских рынках», «необходим опыт работы с классическими играми: World of Tanks, League of Legends и другими».

Причина такого скрытного поведения работодателей очевидна - сфера гемблинга в Украине достаточно закрытая ниша. Достаточно долго игорный бизнес в Украине был вне закона. И даже сейчас, юридический статус индустрии не определен - формально, азартные игры разрешены, но с огромным количеством ограничений, а нормативная база только разрабатывается.

В то же время средняя компенсация индустрии сравнима с зарплатами в IT-сфере и составляет около 75 тыс. грн. 50% работодателей готовы платить от 49 тыс. грн. Это вакансии для дилеров онлайн-казино, копирайтеров, таргетологов, авторов СЕО-текстов и людей без опыта работы в игорном бизнесе.

grc.ua

25% вакансий ориентированы на маркетологов, пиарщиков, редакторов, контент- менеджеров, digital-маркетологов. Большинство из вакансий ориентированы на азиатский и европейский рынки онлайн-казино. Готовность жить и работать по времени клиента из- за рубежа, свободный английский (знание второго иностранного будет плюсом) – обязательные требования.

grc.ua

От 103 тыс. грн (25% всех открытых вакансий индустрии) предлагают разработчикам ПО, разработчикам игр, digital-маркетологам с опытом работы от 3 лет в области азартных игр.

Для того, чтобы найти работу в гемблинг-индустрии, кандидат должен отвечать целому ряду требований.

grc.ua

Во-первых, знание английского языка. Для 50% работодателей сферы знание английского на уровне не ниже Intermediate — обязательное условие. Разработчики (55% всех вакансий индустрии) должны иметь опыт работы с Git, JavaScript и другими программами.

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Если кандидат ищет работу контент-менеджера (8%) или копирайтера (8%) в сфере гемблинга, кроме английского, он должен иметь опыт редактирования, навыки project management и уметь обрабатывать имидже в adobe photoshop. Менеджер по digital-маркетингу (17% всех вакансий категории), кроме стандартных требований — настраивать трафик пользователей из социальных сетей, составлять портрет, сегментировать и тестировать аудитории, работать с Google Analytics, Google Ads, DV360, должен знать английский на уровне С1 + (Advanced ) и понимать систему управления персоналом.

Гендерно кандидаты категории распределяются в пропорции 80% на 20% — преобладают мужчины.

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