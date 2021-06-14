В Украине из-за дождей заоблачные цены на сезонные фрукты и овощи: сколько стоят сейчас и когда подешевеют

В Украине уже подешевели некоторые овощи.
Первые абрикосы и сливы уже появляются на прилавках в Украине. Сейчас продают импортные фрукты, потому что украинские еще созревают. А из-за нынешних обильных дождей их урожай будет меньше, чем ожидали фермеры.
Об этом пишет agronews.ua.
По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году в среднем на 15%.
Так, сейчас килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 грн, что уже побило европейский рекорд. Причина, в частности, в том, что ранний урожай ягод уничтожили дожди.
Зато клубника на украинском прилавках уже стоит 35-40 грн/кг. Ожидается, что до конца июня ягоды подешевеют еще больше.
Насчет ранних овощей, кабачков, спаржи, свеклы, капусты, то пока цены на них высокие. За последнюю неделю подешевели только огурцы, помидоры и болгарский перец. Фермеры прогнозируют падение цен на овощи на начало июля, когда начнутся сборы грунтовых сортов.
Напомним, ранняя мелитопольская черешня в 2021 году вряд ли будет. Также под вопросом средний урожай. Дело в том, что из-за поздних заморозков в апреле и ливней в мае-июне в Мелитополе производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая.
Как сообщалось, в Украине оптовые цены на голубику в этом году существенно обвалились. Эксперты прогнозируют, что килограмм ягоды продавать на треть дешевле.
Кроме того, после достаточно резкого снижения цен из-за дождей в Украине дорожает огурец.