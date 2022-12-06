В Украине из-за генераторов увеличился спрос на топливо: будет ли дефицит бензина и дизеля

Представитель одной из сетей АЗС признал, что запасы топлива начали снижаться

Из-за использования генераторов при отключениях электроэнергии в Украине увеличился спрос на бензин и дизтопливо на 20%.

Об этом пишет украинская редация Forbes.

"В настоящее время генераторы потребляют до 10% топлива в стране", – говорит владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

Сеть АЗС "ОККО" фиксирует увеличение спроса на бензин и дизельное топливо в 10-15%. "Socar" приводит еще большие цифры — на 20%.

Будет ли дефицит топлива

Представитель одной из сетей АЗС признал, что запасы начали снижаться, однако заверил, что ситуация контролируется.

"Украина импортирует 600 тыс. - 750 тыс. т нефтепродуктов в месяц. Показатель устойчив уже последние полгода", — отмечает аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

По его информации, в начале декабря среднесуточный импорт дизтоплива вырос на 11% к ноябрю, бензина – на 15%.

Владелец АЗС Prime Дмитрий Леушкин уверен, что спрос на топливо будет расти до конца декабря, а затем ситуация стабилизируется.

"Сухих" заправок не будет. У кого-то будет бензин, у кого-то – дизель. Нужно быть готовым, что придется поискать топливо", – предупредил он.

По мнению владельца сети АЗС, использование генераторов хоть и создает дополнительное давление, но не является решающим фактором.

Какой будет цена

Леушкин напомнил, что цены на горючее в Украине зависят от европейских. Он не исключает очередного удорожания цен.

"В Европе ситуация усложнилась в связи с началом действия эмбарго на российскую нефть, что может привести к росту цен в Украине на 3–4 грн за литр", – добавил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что у Украины достаточно запасов горючего, чтобы спокойно пройти зиму.

Также сообщалось, что Кабмин освободил от налогов импорт Starlink и запчастей для генераторов.

ТСН.ua напоминает, что владельцы генераторов могут заплатить штраф в полмиллиона грн. Детальнее читайте по ссылке.

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