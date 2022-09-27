В Украине изменены условия выплаты пособия по безработице: как именно

Срок выплат пособия по безработице теперь будет зависеть от страхового стажа.
Соответствующий законопроект №6067 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании службы занятости, социальном страховании на случай безработицы, содействии продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда приняла Верховная Рада во втором чтении.
В части первой статьи 23 Закона, изложенной в проекте в новой редакции, изменен размер пособия по безработице, устанавливаемый в зависимости от страхового стажа зарегистрированного безработного. Также повышается минимальный размер стажа, необходимый для получения пособия.
Закон внедряет европейский метод к выплате пособия по безработице в соответствии со страховыми принципами — чем больше страховой стаж, тем больше продолжительность и размер выплат.
В настоящее время общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц, указанных в части второй статьи 6 настоящего Закона и абзаце третьем части четвертой статьи 7 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц" ", – 180 календарных дней".
Принятым законом определено, что продолжительность выплаты пособия по безработице определяется в зависимости от страхового стажа:
- до 3 лет – 180 календарных дней,
- 3-6 лет – 210 календарных дней,
- 12-18 лет – 270 календарных дней,
- 18-24 года – 300 календарных дней.
И только если страховой часовой безработного превышает 30 лет, он может получить пособие по безработице в течение 360 дней.
Читайте также: