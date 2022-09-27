В Украине изменены условия выплаты пособия по безработице: как именно

Срок выплат пособия по безработице теперь будет зависеть от страхового стажа.

Соответствующий законопроект №6067 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании службы занятости, социальном страховании на случай безработицы, содействии продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда приняла Верховная Рада во втором чтении.

В части первой статьи 23 Закона, изложенной в проекте в новой редакции, изменен размер пособия по безработице, устанавливаемый в зависимости от страхового стажа зарегистрированного безработного. Также повышается минимальный размер стажа, необходимый для получения пособия.

Закон внедряет европейский метод к выплате пособия по безработице в соответствии со страховыми принципами — чем больше страховой стаж, тем больше продолжительность и размер выплат.

В настоящее время общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц, указанных в части второй статьи 6 настоящего Закона и абзаце третьем части четвертой статьи 7 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц" ", – 180 календарных дней".

Принятым законом определено, что продолжительность выплаты пособия по безработице определяется в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет – 180 календарных дней,

3-6 лет – 210 календарных дней,

12-18 лет – 270 календарных дней,

18-24 года – 300 календарных дней.

И только если страховой часовой безработного превышает 30 лет, он может получить пособие по безработице в течение 360 дней.

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