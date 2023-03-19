В Украине изменилась цена на подсолнечное масло: производители прогнозируют еще большее подорожание

В марте стоимость бутылки рафинированного подсолнечного масла "Олейна" выросла на 60 копеек по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на воскресенье, 19 марта, в украинских супермаркетах изменились цены на подсолнечное масло популярных марок Олейна и Щедрый дар.

Об этом сообщают на сайте "Минфина".

По обнародованной информации, бутылка на 850 мл рафинированного подсолнечного масла "Олейна" стоит в среднем 63,32 грн. Это на 60 копеек больше, чем средняя цена в феврале.

В сетях супермаркетов бутылка этого подсолнечного масла стоит:

Megamarket – 71,90 грн;

Auchan – 57,90 грн;

Novus – 61,99 грн;

Metro – 61,50 грн.

Рафинированное подсолнечное масло "Щедрый Дар" подешевело на 52 коп. Правда, его средняя цена все равно выше "Олейной" — 67,02 грн.

Стоимость этого подсолнечного масла в супермаркетах составляет:

Novus – 67,19 грн;

Auchan – 65,80 грн.

В последний раз цена на "Олейну" существенно менялась в июне 2022 года, когда она подорожала с 58,5 до 62,73 грн. Подсолнечное масло "Щедрый Дар" в последний раз выросло в цене в мае прошлого года — с 54,26 грн до 61,52 грн.

Производители подсолнечного масла предупредили, что к дальнейшему росту стоимости этого продукта может привести наращивание экспорта семян подсолнечника. Это может привести к остановке местных предприятий, импортное подсолнечное масло, соответственно, будет продаваться по большей цене.

Экспорт семян подсолнечника в 2022 году увеличился в 35 раз по сравнению с 2021 годом. При этом, по данным профильной ассоциации "Укролияпром", работой было загружено только 70% мощностей доступных заводов. В ассоциации призывают продавать в Европу не подсолнечник, а уже готовое растительное масло.

Напомним, на украинских рынках и в магазинах в феврале 2023-го выросли цены. В частности, подорожали овощи.

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