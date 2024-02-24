В Украине изменили правила для пенсионеров: кто теперь не сможет получать выплаты

В Украине с 2024 года увеличили требования к стажу: теперь для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа. Те, кто имеет от 21 до 31 лет стажа, должны работать до 63 лет.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

В Пенсионном фонде затруднились ответить, с каким средним стажем выходят на пенсию украинцы. Однако, по экспертным оценкам, еще несколько лет назад у украинцев в среднем было 32 года стажа. То есть большинство требований 2024-го смогут выполнить.

А вот уже через несколько лет после очередного увеличения требований к стажу эту норму львиную долю украинцев выполнить не смогут. Им придется работать подольше.

Требования будут увеличиваться каждый год. В частности, для пенсии в 60 лет, нужно будет иметь:

2025-го – от 32 лет стажа

2026-го – от 33 лет

2027-го – от 34 лет

2028-го – от 35 лет

Напомним:

В пятницу, 23 февраля, на заседании Кабинета министров было принято решение о введении индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн. Размер повышения высчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине", — сказал премьер.

Отмечается, что индексация коснется более 10 миллионов граждан, в том числе 9,5 миллионов гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Напомним, что размер соответствующего повышения рассчитывается по специальной формуле. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют до 50% среднего годового показателя роста заработной платы. В частности, учитываются при выплатах и данные за последние три года. Следовательно, индексация в Украине ожидается на уровне показателя в 13%.

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