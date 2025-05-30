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В Украине изменили правила выдачи субсидий: кого коснется
Новые правила позволят не учитывать некоторые факторы, которые ранее мешали получить государственную поддержку.
Кабинет министров Украины изменил порядок назначения жилищных субсидий, упростив условия их получения для социально уязвимых категорий семей с детьми.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
В частности, обновленные правила касаются следующих категорий:
детские дома семейного типа;
приемные семьи, в которых воспитываются дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
многодетные семьи, в которых проживает по меньшей мере трое детей, и хотя бы один из них находится на попечении.
По обновленному механизму жилищную субсидию можно будет получить даже в случае приобретения недвижимости, земельного участка, транспортных средств или бытовой, компьютерной техники, а также товаров для детей: продуктов, одежды, обуви, средств гигиены, книг, игрушек и т.д.
Кроме того, субсидию будут предоставлять даже при наличии у ребенка жилья или средств на депозитном счете, если сумма не превышает 100 тысяч гривен.
Это касается детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто временно или постоянно устроен в семью.
По словам Мельничука, такие изменения направлены на то, чтобы учитывать потребности именно детей и не лишать поддержки семьи, которые взяли на себя ответственность за их воспитание.
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