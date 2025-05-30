ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
711
Время на прочтение
1 мин

В Украине изменили правила выдачи субсидий: кого коснется

Новые правила позволят не учитывать некоторые факторы, которые ранее мешали получить государственную поддержку.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Субсидия

Субсидия

Кабинет министров Украины изменил порядок назначения жилищных субсидий, упростив условия их получения для социально уязвимых категорий семей с детьми.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В частности, обновленные правила касаются следующих категорий:

  • детские дома семейного типа;

  • приемные семьи, в которых воспитываются дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

  • многодетные семьи, в которых проживает по меньшей мере трое детей, и хотя бы один из них находится на попечении.

По обновленному механизму жилищную субсидию можно будет получить даже в случае приобретения недвижимости, земельного участка, транспортных средств или бытовой, компьютерной техники, а также товаров для детей: продуктов, одежды, обуви, средств гигиены, книг, игрушек и т.д.

Кроме того, субсидию будут предоставлять даже при наличии у ребенка жилья или средств на депозитном счете, если сумма не превышает 100 тысяч гривен.

Это касается детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто временно или постоянно устроен в семью.

По словам Мельничука, такие изменения направлены на то, чтобы учитывать потребности именно детей и не лишать поддержки семьи, которые взяли на себя ответственность за их воспитание.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинцев имеет право на 50% скидку на коммуналку.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie