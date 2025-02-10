В Украине изменились цены на квартиры: сколько сейчас стоит жилье

Рынок недвижимости в Украине демонстрирует активное развитие, особенно в Киеве и в западных областях.

В Украине лидерство по ценам на первичном и вторичном рынке недвижимости сохраняет Киев. А самое доступное жилье предлагают в прифронтовых регионах – на Херсонщине, Запорожье и Одесчине.

Об этом сообщает "Минфин".

Цены на квартиры на первичном рынке

За январь 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новостройки (38 секций). Больше всего новых объектов появилось в Киевской области – семь, из которых четыре непосредственно в столице.

По состоянию на конец января общее количество завершенных новостроек по Украине составило 763. Больше всего сданного жилья зафиксировано в следующих областях:

Одесская – 54%,

Волынская – 48%,

Днепропетровская – 43%,

Ровенская – 43%.

В январе цена квадратного метра на первичном рынке значительно не поменялась, а в неких регионах даже возросла на 1-8%. Незначительное снижение цен было зафиксировано только в четырех областях.

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Лидером по ценам на квартиры остается Киев – 1351 дол. за кв. м, что соответствует показателям предыдущего месяца. В то же время, в годовом измерении стоимость нового жилья в столице снизилась на 5% (70 долл. за кв. м).

Интерес к новостройкам продолжает расти по всей стране. Больше всего поисковых запросов относительно первичного жилья зафиксировали в следующих регионах:

Тернопольская область,

Ивано-Франковская область,

Волынская область,

Львовская область.

Цены на квартиры на вторичном рынке

В январе предложение квартир на вторичном рынке значительно увеличилось. Больше всего новых объявлений добавилось в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях — примерно вдвое больше по сравнению с декабрем. В Киеве и области количество предложений выросло в полтора раза.

Цены на вторичном рынке в основном остались стабильными, с колебанием в пределах нескольких процентов. В годовом исчислении стоимость жилья в основном выросла. Ощутимее всего подорожали однокомнатные квартиры в Закарпатской области — плюс 33% за год.

Топ 5 регионов с самыми дорогими однокомнатными квартирами:

Киев – 88 350 долл.,

Львовская область — 71 830 долл.,

Закарпатская область — 70 380 долл.,

Винницкая область – 54 000 долл.,

Ивано-Франковская область – 52 500 дол.

Самое доступное жилье предлагают в следующих областях:

Херсонская – 15 000 долл.,

Запорожская – 20 000 долл.,

Сумская – 21 800 дол.

Цены на квартиры в Киеве

В Киеве самые дорогие квартиры традиционно расположены в Печерском районе, где средняя цена однокомнатного жилья достигает 135 тыс. долл. Самое дешевое жилье в столице можно найти в Деснянском районе – здесь однокомнатная квартира стоит 46 тыс. долл.

Кстати, эксперты рассказали, как вырастут цены на жилье в Украине в 2025 году.