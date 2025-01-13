В Украине изменились тарифы на коммуналку: что подорожало больше всего

В декабре 2024 года изменились средние цены на коммуналку по сравнению с тарифами в декабре 2023 года. Речь идет о стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива. Тарифы выросли на 18,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Причиной роста цен стало повышение цен на электроэнергию.

В частности, по данным ведомства, в Украине выросли тарифы:

на электроэнергию — на 63,6%

на услуги по управлению многоквартирными домами — на 11,2%

на уборку мусора — на 8,9%

на содержание и ремонт жилья — на 3,9%

В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Кроме того, остались стабильные цены на водоснабжение и канализацию.

Напомним, Кабинет министров принял перечень граждан, которым с 2025 года в Украине предоставят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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