В Украине изменились тарифы на коммуналку: что подорожало больше всего

Причиной роста цен стало повышение цен на электроэнергию.
В декабре 2024 года изменились средние цены на коммуналку по сравнению с тарифами в декабре 2023 года. Речь идет о стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива. Тарифы выросли на 18,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
Причиной роста цен стало повышение цен на электроэнергию.
В частности, по данным ведомства, в Украине выросли тарифы:
- на электроэнергию — на 63,6%
- на услуги по управлению многоквартирными домами — на 11,2%
- на уборку мусора — на 8,9%
- на содержание и ремонт жилья — на 3,9%
В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Кроме того, остались стабильные цены на водоснабжение и канализацию.
Напомним, Кабинет министров принял перечень граждан, которым с 2025 года в Украине предоставят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.