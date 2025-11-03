В Украине изменились цены на овощи и фрукты: что подорожало, а что подешевело за неделю

Овощи и фрукты в магазине / © Pixabay

Реклама

В Украине за неделю изменились цена на овощи и фрукты. В сегменте овощей преобладает тенденция к подорожанию тепличной продукции. Во фруктовом сегменте продолжают дешеветь яблоко и груша.

Об этом информирует EastFruit.

Среди овощей четко прослеживается рост цен на тепличные культуры — огурцы и помидоры. Динамика стоимости корнеплодов является неоднозначной: морковь дорожает, тогда как цена на картофель и лук снижается.

Реклама

Тем временем фруктовый рынок демонстрирует сезонное удешевление яблок и груш из-за большого предложения. Зато слива дорожает по мере сокращения сезона.

Цены на овощи и фрукты в Украине сейчас

Согласно опубликованным данным, на украинском рынке овощей и фруктов по состоянию на 31 октября по сравнению с 24 октября зафиксированы следующие изменения в ценах (в гривнах за килограмм):

Овощи

Капуста белокочанная — 9-11 грн (ранее было 9-11 грн). Цена осталась стабильной.

Картофель — 10-12 грн (было 10-12 грн). Цены не изменились.

Морковь — 9-12 грн (было 9-10 грн). Подорожала на 2 грн.

Лук репчатый — 7-9 грн (было 8-12 грн). Подешевел на 1-3 грн.

Свекла столовая — 8-10 грн (было 8-10 грн). Цены не изменились.

Огурцы тепличные — 100-130 грн (было 90-130 грн). Подорожание на 10 грн.

Помидоры красные — 40-100 грн (было 45-95 грн).

Фрукты

Яблоко — 20-70 грн (было 20-85 грн). Цена снизилась на 15 грн.

Груша — 40-110 грн (было 45-110 грн). подешевела на 5 грн.

Слива — 30-45 грн (было 20-45 грн). цена выросла на 10 грн.

Виноград — 60-100 грн (было 60-100 грн). Стоимость не изменилась.

Хурма — 60-80 грн (было 60-80 грн). без изменений.

К слову, Национальный банк Украины прогнозирует, что в течение следующих трех кварталов цены на овощи в Украине будут ниже, чем в прошлом году, благодаря высокому предложению продовольствия. В годовом измерении уже снизились цены на все овощи борщевого набора, перец, огурцы и помидоры. В то же время, из-за слабого урожая в ЕС, стоимость яблок может оставаться относительно высокой.