В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты: будут учитывать премии и другие выплаты

В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты: будут учитывать премии и другие выплаты

В Минэкономики уже поступило много жалоб из-за сложности расчета по новому принципу.

Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 сентября.

Также читайте Какие банки осуществляют выплаты пенсий и зарплат: обновленный список

Как отмечают, Министерство экономики получило большое количество обращений от среднего и крупного бизнеса из-за сложности расчета средней зарплаты по такому принципу. При этом обещают, что принятое постановление урегулирует эту ситуацию.

Кроме того, предлагается обеспечить механизм перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года, согласно предыдущей редакции документа, было начислено среднюю зарплату без учета премий и выплат.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку