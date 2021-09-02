В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты: будут учитывать премии и другие выплаты

В Минэкономики уже поступило много жалоб из-за сложности расчета по новому принципу.
Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 сентября.
Как отмечают, Министерство экономики получило большое количество обращений от среднего и крупного бизнеса из-за сложности расчета средней зарплаты по такому принципу. При этом обещают, что принятое постановление урегулирует эту ситуацию.
Кроме того, предлагается обеспечить механизм перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года, согласно предыдущей редакции документа, было начислено среднюю зарплату без учета премий и выплат.
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