В Украине изменят перерасчет пенсий: кто может потерять доплаты

Пенсия / © ТСН

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В Украине могут изменить правила перерасчета пенсий для отдельных категорий граждан. В случае принятия нового законопроекта, военные пенсионеры и государственные служащие потеряют часть надбавок, на которые они имели право ранее.

Об этом пишет издание На пенсии.

Какие изменения ожидают военных пенсионеров

Министерство социальной политики предложило законопроект, который предусматривает ограничение механизмов повышения пенсий для военных пенсионеров.

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На сегодня пенсии военным пересматриваются

при изменении окладов действующих военнослужащих;

ежегодно — через индексацию.

Однако, если Верховная Рада поддержит инициативу Минсоцполитики, останется только ежегодная индексация. Все остальные надбавки — в частности, повышение пенсий после роста окладов действующих военных — могут быть отменены.

«Механизм проведения перерасчетов пенсий будет пересмотрен, сделав его действенным и предсказуемым», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что изменится для госслужащих

Ранее государственные служащие также имели право на перерасчет пенсий в случае роста зарплат в системе госслужбы. Эту норму отменили, но в 2022 году Конституционный суд принял решение восстановить перерасчет после завершения военного положения.

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Впрочем, новый законопроект снова отменяет эту возможность. Госслужащие смогут рассчитывать только на ежегодную индексацию, но не будут иметь надбавок в соответствии с актуальными зарплатами в госорганах.

Минимальный размер пенсии после отчислений

Кроме изменений относительно перерасчета, в законопроекте предлагают гарантировать пенсионерам выплату не менее прожиточного минимума, даже после отчислений (например, на погашение долгов, алиментов или штрафов).

На сегодня этот минимум составляет 2 361 гривну.

Напомним, в июне 2025 года многим работающим пенсионерам в Украине осуществят перерасчет пенсий и выплатят накопленные суммы сразу за несколько месяцев.

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