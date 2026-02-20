В Украине изменят правила оплаты коммунальных услуг: что следует знать

Коммунальные услуги / © ТСН.ua

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал ко второму чтению законопроект №13155. Этот документ призван урегулировать начисление платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, чье имущество пострадало от российской агрессии.

Об этом говорится на официальном вебпортале парламента Украины.

Кто освобождается от оплаты услуг

Согласно новым нормам, во время действия военного положения и в течение одного года после его завершения, пострадавшие потребители освобождаются от платы за управление многоквартирным домом. Эта льгота касается объектов, поврежденных настолько, что их дальнейшая эксплуатация стала невозможной.

Законопроект внедряет механизм подтверждения статуса недвижимости. Предусмотрено четкое разграничение между уничтоженными и поврежденными объектами. Основанием для пересчета или полной остановки платежей станет официальное обследование здания и соответствующее уведомление от уполномоченных органов.

Кроме того, документ ужесточает контроль за деятельностью управляющих. Они будут обязаны:

Предоставлять регулярные отчеты совладельцам многоквартирных домов.

Обеспечивать надлежащий контроль фактически предоставленных услуг.

Четко фиксировать невозможность предоставления услуг в поврежденных постройках.

Законодатели также позаботились о том, чтобы коммунальные предприятия и управляющие не остались без ресурсов для поддержки инфраструктуры. Расходы, которые возникнут из-за освобождения пострадавших от платежей, будут компенсированы.

Источниками финансирования определен государственный бюджет, помощь от международных партнеров, а также будущие репарации от России.

