В Украине изменятся лимиты на карточные переводы: кого коснется ограничение

Ограничение денежных переводов / © Getty Images

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С 1 июня 2024 года в Украине вступают в силу новые ограничения на карточные денежные переводы для физических лиц. Месячный лимит будет зависеть от уровня финансового риска клиента.

Об этом сообщил финансовый эксперт Андрей Шевчишин в эфире Громадського радіо.

Для украинцев, отнесенных к категории среднего и низкого риска, месячный лимит на переводы будет уменьшен до 100 тысяч гривен. В то же время для клиентов высокого риска сумма переводов ограничится 50 тысячами гривен в месяц.

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Клиенты высокого риска — это лица, которые не имеют подтвержденного официального дохода.

«Это могут быть разные слои населения. Если нет официального заработка, нет никакого движения по картам, а потом резко поступают большие суммы очень часто — это формирует подозрения относительно махинаций. Соответственно банки к таким людям могут более придирчиво присматриваться. И, если будут выявлены нарушения, они могут заблокировать такой счет», — отметил эксперт.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что такие решения являются частью договоренностей Украины с МВФ и ФАТФ — международной организацией, противодействующей отмыванию незаконных денег. По его словам, все средства должны отслеживаться.

«Для Украины была повышена планка до 150 тысяч гривен, которые отслеживались финансовым мониторингом, который как раз и следил за всем соблюдением требований ФАТФ. И дальше Нацбанк сначала ввел эти ограничения. 150, потом 100 тысяч гривен. А потом банки стали святее Папы и сказали „давайте мы будем это делать самостоятельно, согласно подписанного между многими банками меморандума“. И Нацбанк согласился, а дальше снял ограничения. Теперь, соблюдением этих ограничений и финансовым мониторингом занимаются именно банки», — подчеркнул Шевчишин.

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Он также уточнил, что контроль со стороны банков будет распространяться не только на карточные переводы, но и на движения средств по IBAN.

«Сначала были введены ограничения только по картам, потом посмотрели и увидели, что дополнительные движения начали формироваться по IBAN. Это обходной маневр. И сейчас лимиты накладываются, насколько мне известно, и на карточки, и на движение по IBAN», — добавил эксперт.

Андрей Шевчишин заверил, что новые правила не будут касаться:

Волонтеров.

Зарплатных карточек и всех официальных поступлений.

Лиц, которые постоянно отчитываются налоговой и имеют документацию об официальном доходе.

«Также будет неплохо, если в банке будут предъявлены дополнительные документы. И, когда вы открываете счет — вы откровенно пишете сколько вы планируете ежемесячно получать, и что это официально. И тогда банк будет более лояльным к вам», — отметил Шевчишин.

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