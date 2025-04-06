В Украине изменятся правила налога на недвижимость: сколько придется платить

В Украине вырос налог на недвижимость / © Pixabay

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С 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.

Об этом сообщает информационная корпорация Прикарпатья.

Ранее за каждый «лишний» квадратный метр приходилось платить до 100,5 грн, теперь эта сумма увеличилась до 106,5 грн. Однако в разных городах тариф может варьироваться, поскольку его устанавливают местные рады.

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Налог касается владельцев:

квартир площадью более 60 м²

домов площадью более 120 м²

комбинированной недвижимости (и квартира, и дом) более 180 м²

Если площадь квартиры превышает 200 м², а дома — 600 м², ежегодно взимается дополнительный фиксированный налог в размере 25 000 грн.

Налог рассчитывается на каждый квадратный метр, превышающий установленную норму. Его ставка не может быть выше 1,5% минимальной заработной платы, которая на 1 января 2024 года составляла 7100 грн. Оплату производят ежегодно за прошлый период, то есть в 2025 году граждане Украины будут платить за 2024 год.

Получатель уведомления с налоговой должен уплатить налог в течение 60 дней после поступления уведомления.

При условии задержки оплаты до 30 календарных дней включаются штрафные санкции в размере 5% от суммы налогового долга, за задержки на срок свыше 30 дней — 10% от суммы долга.

То есть если гражданин должен уплатить, например, 2000 гривен налога, то в случае неуплаты в срок более 30 дней после предельных установленных законом 60 дней сумма долга составит уже 2200 гривен.

Если налог будет уплачен несвоевременно, то по истечении предельных сроков для его уплаты на сумму долга будет начисляться пеня из расчета 120% годовых ставки НБУ, действующей на день возникновения налогового долга.

Налоговые органы вправе обращаться в суд с иском о взыскании суммы налогового долга налогоплательщика. Взыскание налогового долга по решению суда производится государственной исполнительной службой.