В Украине изменятся условия выхода на пенсию: сколько лет обязательно нужно отработать

С минимальным стажем выйти на пенсию можно только в 65 лет.

С 2025 года выход на пенсию для украинцев станет сложнее. Не каждый сможет позволить себе выйти на заслуженный отдых в 60 лет из-за ужесточения требований.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

К примеру, в 2023 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет гражданам было достаточно накопить 30 лет страхового стажа, но с 2024 года это требование усилилось до 31 года. В следующем году это число увеличится еще на один год, и чтобы выйти на пенсию, придется отработать уже 32 года.

Украинским гражданам уже в 2024 году сложно отвечать требованиям страхового стажа, а с ужесточением правил пенсионной реформы ситуация только ухудшится. Многие люди начинают работать с раннего возраста и часто им удается набрать только 35-40 лет общего стажа. Однако для расчета пенсии критической важности имеет страховой стаж — период, в течение которого на работника выплачивались страховые взносы.

Если гражданин работал неофициально, без официального оформления, и за него никто не платил единый социальный взнос, то у него нет страхового стажа и, соответственно, нет оснований для получения пенсии. Это подчеркивает важность официального трудоустройства и уплаты социальных взносов для будущего пенсионного обеспечения.

Если страховой стаж гражданина Украины до достижения им 65 лет составит менее 15 лет, он не имеет права на получение пенсии. Ему будет доступна только временная социальная помощь, размер которой не превышает прожиточный минимум. В то же время каждые полгода потребуется подтверждение права на получение такой выплаты.

Ранее стало известно, что с 1 июня произойдет перерасчет пенсий в Украине, но не всем. Выполнившие в апреле определенные условия могут рассчитывать на доплату почти в размере 1 000 грн.

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