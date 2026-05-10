В Украине изменяют требования к пенсии: граждане будут работать дольше

Пенсионная реформа в Украине

В Украине идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Поэтому части граждан придется работать дольше, ведь без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Несмотря на то, что официальный пенсионный возраст в стране не меняется, на практике система постепенно вынуждает украинцев позже выходить на заслуженный отдых.

Какие требования будут действовать в 2027 году

Пенсионная реформа, рассчитанная до 2028 года, предполагает ежегодное повышение требований к страховому стажу. Уже в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа.

В следующем году это требование вырастет до 34 лет, а в 2028 году — до 35 лет.

Также постепенно увеличиваются требования для планирующих выходить на пенсию в 63 года. Если в 2026 году будет достаточно 23 лет стажа, то в 2028 году необходимо уже 25 лет.

Фактически это означает, что человек может достичь пенсионного возраста, однако без нужного стажа выплаты ему не назначат. В таком случае придется либо продолжать работать, либо ждать до 63 или даже 65 лет.

Почему государство повышает требования по пенсии

Причиной изменений является нагрузка на пенсионную систему. В Украине действует солидарная модель, при которой нынешние работники финансируют выплаты действующим пенсионерам.

При этом количество трудоспособного населения сокращается, а расходы Пенсионного фонда увеличиваются. Дополнительное давление оказывают война, трудовая миграция и высокий уровень неофициальной занятости.

Поэтому многие люди, даже имея большой трудовой опыт, не могут накопить необходимый страховой стаж, если работодатель не платил единый социальный взнос.

Кто больше всего рискует остаться без пенсии в 60 лет

Самой сложной ситуация может стать для людей предпенсионного возраста, длительно работавших неофициально или потерявших работу после 55 лет.

Для таких граждан проблема заключается не только в недостатке стажа, но и в сложности найти официальное трудоустройство, которое позволит «добрать» необходимые годы.

Какие периоды могут отнести на льготных условиях

Украинское законодательство предусматривает частные случаи, когда стаж могут считать по специальным правилам.

В частности, льготное начисление имеют военнослужащие, проходившие службу в зоне боевых действий, а также депортированные лица, работавшие в спецпоселениях. В неких вариантах один год работы либо службы может быть засчитан более чем через несколько лет страхового стажа.

В то же время, главный принцип пенсионной системы остается неизменным: в страховой стаж входят только те периоды, за которые уплачивался ЕСВ. Поэтому годы неофициальной работы не дают права на полноценную пенсию.

Тем временем украинские пенсионеры, которые в результате нашли прибежище за границей, могут и дальше получать свои законные выплаты без возвращения домой.

Добавим, что по данным Пенсионного фонда Украины , досрочные пенсии получают более 2,8 млн украинцев — это около 28% всех пенсионеров.

