В Украине каждый третий ФЛП закрывается в первый год работы

Больше всего ФЛП закрылось в Киеве – 13%, Харьковской – 8% и Днепропетровской – 8% областях.

Почти 194 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за восемь месяцев 2024 года. За этот же период закрылось чуть более 120 тысяч ФЛП. Более трети новых дел закрываются в первый год работы.

Об этом сообщила пресс-служба "Опендатабот" со ссылкой на данные Единого государственного реестра (ЕГР).

Отмечается, что 193 192 новых ФЛП были зарегистрированы с начала года. Это даже больше, чем до начала полномасштабной войны, когда за тот же период открылось 186144 новых дел.

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Больше новых дел открыли предприниматели в столице – 26 303 или 13,6% от общего количества новых ФЛП в этом году. Активно регистрируют новый бизнес на Днепропетровщине (18 025), Львовщине (14 459), Киевщине (14 428) и Харьковщине (12 954).

Треть новых дел открывается в сфере торговли, а IT-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей. Замыкает троицу наиболее востребованных направлений для новых дел предоставления индивидуальных услуг (7%). При этом, если в 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, то в этом году их вытеснило предоставление информационных услуг.

В "Опендатаботе" также отметили, что рекордной стала доля женщин среди новоиспеченных бизнесменов — 60%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабного – 47%.

"Сейчас количество новых дел в 1,6 раз больше, чем закрытых. Так, 120 154 фопы закрылось в Украине с начала года. Больше всего пострадали вновь созданные предприятия: из открытых в прошлом году закрылось 24,5%, а из тех, открывшихся в этом году – 13,7%.

Больше всего ФЛП закрылось в Киеве – 13% (15 770), Харьковской – 8% (10 097) и Днепропетровской – 8% (9 931) областях.

Закрытие ФЛПов в 2024 году

Напомним, ранее адвокат Ирина Карелина рассказала, может ли ФЛП передавать данные о своих сотрудниках в ТЦК.

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