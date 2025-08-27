В Украине ликвидирован банк: выплаты вкладчикам прекратились

Деньги / © УНИАН

В Украине ликвидировали банк «Капитал» — Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил соответствующую процедуру. Из-за этого с 14 августа вкладчикам этого банка прекратили выплаты гарантированного возмещения.

Об этом сообщили в ФГВФЛ.

В Фонде заявили, что согласно закону, с момента утверждения ликвидационного баланса «ликвидационная процедура банка считается завершенной».

«В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 14 августа 2025 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО „АКБ „Капитал“ и завершении ликвидационной процедуры банка», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вкладчики банка «Капитал» получили в целом более 327,1 млн грн выплат в качестве гарантированного возмещения.

В Фонде также указали, что теперь считаются погашенными требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате процедуры ликвидации и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

Напомним, в июле 2015 года Нацбанк Украины отнес «Капитал" к категории неплатежеспособных. Дело в том, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на оккупированной территории.

В октябре того же года НБУ отозвал лицензию и ликвидировал «Капитал», поскольку стабилизировать работу банка не удалось.