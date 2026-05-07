В Украине "лопнул" банк: почему его ликвидировали

Банк / Иллюстративное фото / © ТСН

Реклама

Фонд гарантирования вкладов объявил о полной ликвидации банка «Конкорд» как юридического лица. Финучреждение, входившее в топ-40 по активам, потеряло лицензию из-за систематических нарушений законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

5 мая в Единый государственный реестр внесли запись о прекращении деятельности АО «АКБ „Конкорд“ как юридического лица. Таким образом процедуру ликвидации банка официально завершили, и учреждение считается ликвидированным.

Реклама

Кроме того, прекращены полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который выполнял функции ликвидатора банка «Конкорд».

Заметим, в августе 2023 года Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию «Конкорда» и начать процедуру его ликвидации.

Причиной такого решения стали систематические нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Еще до начала ликвидации НБУ применил к банку ряд санкций, в частности штраф на общую сумму 60,4 млн грн и письменное предостережение.

Реклама

«Конкорд» основали в августе 2006 года. С 2012 года основными бенефициарами учреждения стали Елена и Юлия Соседки.

По состоянию на 1 июня 2023 года «Конкорд» занимал 35-е место по объему активов среди 65 украинских банков. Активы финучреждения на тот момент составляли 4,83 млрд грн.

К слову, в первом квартале 2026 года в украинских банках вырос объем наличных операций: поступления достигли 749,8 млрд грн (+5,2%), а выдача — 747,5 млрд грн (+6,3%). Активность обусловлена ростом зарплат, пенсий и потребительского спроса, тогда как спрос на наличные подогревали риски безопасности и отключения света. Основными источниками поступлений стали торговая выручка (30,3%) и операции с картами (27%), а главным направлением выдачи остаются операции с платежными картами (86%).

Новости партнеров