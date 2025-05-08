В Украине массово закрываются ФЛП: какая причина

Закрытие ФЛПов / © pixabay.com

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В первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 81 928 новых ФЛП, но 119 895 предпринимателей прекратили работу. Таким образом, каждый новый бизнес занимает 1,5 закрытия — это резкий контраст с 2024 годом, когда открытий было больше.

Об этом сообщил портал «Опендатабот».

Количество открытых и закрытых ФЛПов / © Опендатабот

Несмотря на рост количества ФЛП в сфере розничной торговли (20,7 тыс.), IT (7,1 тыс.) и опта (6,2 тыс.), общая динамика вызывает беспокойство: количество закрытий выросло на 44% по сравнению с 2024 годом. Больше всего новых бизнесов зарегистрировано в Киеве (14,2%), Днепропетровской (9,6%) и Львовской (7,6%) областях. Известно, что 61% новых предпринимателей — женщины.

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Топ сферы вновь ФЛП / © Опендатабот

География новых ФЛП / © Опендатабот

В начале 2025 года в Украине зафиксировано значительное количество закрытий ФЛП. Однако, как пояснил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что это произошло из-за возвращения обязанности уплаты ЕСВ.

«Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, ведь для них восстановились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен ВС от минимальной зарплаты на 2025 год — это 800 грн в месяц независимо от того, осуществляют они деятельность или нет. Поскольку такие ФЛП не ведут реальную деятельность, они принимают решение о закрытии, чтобы избежать начисления налога. В то же время начиная с марта 2025 г., количество открытых ФЛП (20 029) больше закрывшихся (18 477). Так же и в апреле: 21 517 новых — больше, чем закрытых, на 3 899 предпринимателей», — подчеркнул Гетманцев.

По его мнению, изменение количества физических лиц-предпринимателей не свидетельствует о реальных экономических тенденциях. Действующая упрощенная система налогообложения нередко используется не по назначению — как способ минимизации налогов или мобилизации.

Эксперт по вопросам экономической и налоговой политики Гетман отметил, что основное влияние изменений почувствовали так называемые «спящие ФЛП» — те, кто не имел стабильной деятельности или лишь изредка вел предпринимательство. Зато для активных предпринимателей с прибылью ситуация осталась практически неизменной.

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«Безусловно, иногда закрываются и активные бизнесы из-за сложностей работы в войну. Среди ключевых проблем в работе предприниматели чаще всего отмечают падение потребительского спроса, нехватку профессиональной рабочей силы, отсутствие доступа к дешевому финансированию и, конечно, опасность из-за войны. Для активного бизнеса военный сбор в 800 грн в месяц вряд ли станет существенным препятствием», — заявил Гетман.

В первую неделю мая 2025 года в Украине зафиксировано рекордное количество новых ФЛП в этом году — 7 014. Всего с начала года уже зарегистрировано 88 388 физических лиц-предпринимателей. В то же время те, кто заморозил свое дело из-за войны, продолжают закрываться.

Эксперты отмечают: в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется. Ожидается, что до конца года количество открытых и закрытых ФЛП будет почти одинаковым.

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