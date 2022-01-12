В Украине медикам повысили минимальную зарплату: сколько теперь будут получать специалисты

В Украине медикам повысили минимальную зарплату: сколько теперь будут получать специалисты

С 12 января уровень минимальной зарплаты для врачей составит 20 000 гривен.

Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором говорится о повышении минимальной заработной платы врачам и медперсоналу.

Соответствующее решение было обнародовано 12 января.

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Согласно документу, врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, установлена минимальная зарплата в размере 20 000 гривен.

Специалистам с начальным уровнем высшего медицинского образования и бакалаврским уровнем высшего медицинского образования будут платить 13 500 гривен.

В постановлении отмечают, что в случае установления медицинскому работнику неполного рабочего дня или недели, а также при невыполнении работником в полном объеме установленной нормы продолжительности рабочего времени, ему будет начислена зарплата пропорционально отработанному времени.

Напомним, в 2022 году минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3000 гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.

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