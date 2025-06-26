ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Деньги
В Украине меняется механизм начисления соцвыплат: что нужно знать

Теперь заявки будут обрабатывать в ПФУ, а обратиться можно в большем количестве мест.

Автор публикации
София Бригадир
С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины официально перенимает функции по администрированию всех социальных выплат.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Для получателей пособий порядок выплат не изменится — все, кто имеет на них право, в дальнейшем будут получать средства. Речь идет лишь о внутреннем изменении в системе: вместо Минсоцполитики заявки теперь будут обрабатывать специалисты Пенсионного фонда.

Благодаря этому расширяется сеть, где можно подать документы — кроме ЦПАУ и органов местного самоуправления, заявления будут принимать и в сервисных центрах ПФУ. Также, по словам ведомства, цифровизация ускорит обработку обращений и начисление средств.

После подачи заявки — независимо от места обращения — информация мгновенно будет поступать в Пенсионный фонд, а после рассмотрения выплата будет перечисляться на карточку получателя.

Напомним, правительство изменило правила выплаты пенсий.

