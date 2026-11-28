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Уехали за границу, оставили квартиру без жильцов или сдали в аренду? В таком случае не стоит полагать, что вопросы, связанные с коммунальными услугами, вас не касаются — иначе это может обернуться проблемами.

Новый законопроект об управлении жилищным фондом предусматривает изменения в оплате коммунальных услуг, работе с задолженностями и ответственности собственников. Издание «На пенсии» рассказывает, за что придется платить даже за пустующее жилье и какие правила могут быть пересмотрены.

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Пустующая квартира в Украине: придется ли платить за коммунальные услуги

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16209 «Об управлении жилищным фондом». В одной из его статей разъясняется вопрос, который часто возникает у тех, кто уехал за границу.

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Логика многих людей проста: если внутри никто не живет, а вода и свет не потребляются, то и счетов быть не должно. Однако документ устанавливает чёткое правило — обязанность содержать жильё остаётся за владельцем, и отсутствие проживания или пользования квартирой не освобождает от расходов.

Отдельный блок касается платежей за само здание — расходов на управление, обслуживание и ремонт общих конструкций. Эти взносы также ложатся на плечи собственника: крыша, подъезд или внутридомовые сети остаются зоной совместной ответственности независимо от того, где находится человек.

Поэтому закрытые двери не отменяют начислений. Лучше регулярно проверять счета, даже если в доме целый год никто не включал свет.

Если сдали квартиру в аренду — кто должен платить за коммунальные услуги

Кроме того, документ касается тех, кто сдает жилье в аренду или разрешает пожить у себя знакомым. Часто люди договариваются устно — мол, живите, но счета оплачивайте самостоятельно. Однако предложенные изменения означают, что устная договоренность не делает жильца плательщиком.

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Планируется запуск электронной системы, в которой будет фиксироваться лицо, ответственное за оплату. Чтобы статус плательщика перешел к арендатору, собственник должен самостоятельно внести договор — электронный с подписями обеих сторон или нотариально заверенную копию бумажного. В документе необходимо четко определить перечень услуг, за которые платит жилец, и срок действия данного соглашения. Подать данные необходимо в течение 30 календарных дней со дня заселения.

Сам факт проживания человека в доме автоматически не меняет плательщика. Пока соответствующая запись не появится в системе, счета будут по-прежнему приходить владельцу.

Даже после оформления договора арендатору рано расслабляться. В случае неуплаты арендатору сначала направляют письменное требование, а если долг не будет погашен в течение 30 календарных дней, претензию предъявляют уже владельцу.

Если же владелец покроет эти расходы из собственного кармана, взыскивать эти средства с жильца придется уже в ином порядке. Платежи за сам дом в любом случае остаются на счету собственника, независимо от того, кто в нём проживает.

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Что произойдет, если возникнет задолженность по коммунальным услугам

Самая большая проблема задолженностей по коммунальным услугам заключается в том, что человек узнает о них чуть ли не последним. Согласно законопроекту, коммунальную задолженность разрешается взыскивать по судебному приказу. Сейчас в эту сумму включают сам долг, инфляционные потери и 3% годовых.

Новый проект предлагает ввести ещё и пени. В пояснительной записке инициаторы прямо указывают, что это должно ускорить взыскание долгов. Также по судебному приказу планируется взыскивать платежи за содержание и ремонт дома.

Еще одно изменение касается подсудности: иски по таким долгам будут подаваться в суд по месту нахождения квартиры. То есть рассмотрение будет происходить там, где находится недвижимость, а не по текущему месту пребывания владельца.

Отдельно в законопроекте прописаны правила отключения услуг. Должника могут отключить, но предупредить об этом обязаны как минимум за 30 дней. В то же время законопроект четко определяет, что именно должно содержаться в таком уведомлении: размер задолженности, период ее возникновения, основания для начисления, конечный срок и способы оплаты, а также последствия неуплаты. Кроме того, в документе должна указываться возможность оформить реструктуризацию — разбить выплату на части по графику, согласованному с поставщиком. Если в предупреждении будет отсутствовать хотя бы одна из этих деталей, оно не будет иметь юридической силы.

Есть и положительный момент: после полной выплаты долга или подписания договора о реструктуризации предоставление услуги должно возобновиться уже на следующий день.

Учитывая возможность начисления пени и рассмотрение дел по адресу проживания в Украине, даже небольшие задолженности лучше не оставлять без внимания.

Как удаленно следить за квартирой в Украине, находясь за границей

Как не попасть в ситуацию, когда важные решения принимаются без вашего участия, а вы узнаете обо всём слишком поздно.

Во-первых, собрание жильцов дома. Законопроект предлагает рассылать приглашения не менее чем за 10 календарных дней через ту же электронную систему. Если же электронного кабинета нет, письмо отправят заказным почтовым отправлением прямо по адресу квартиры — той самой, где сейчас никто не живет.

Но есть способ этого избежать: можно в любой момент обратиться к организаторам собрания с заявлением и указать другой почтовый адрес или адрес электронной почты. Участвовать в голосовании также можно будет удаленно — с помощью электронной подписи в личном кабинете или через доверенное лицо.

Во-вторых, оплата счетов. Поставщики услуг и управляющие смогут принимать деньги за квартиру от любого человека. То есть оплатить счет вместо вас смогут дети, сестра или даже сосед. Это не налагает на них никаких дальнейших обязательств — разовая помощь не означает, что они теперь должны платить постоянно.

В-третьих, доступ к данным. Владельцы получат возможность бесплатно получать из государственной системы сведения о своей недвижимости и о том, как организовано управление домом.

На что стоит обратить внимание:

сообщите управляющему или уполномоченному лицу свой актуальный адрес электронной почты;

заранее договоритесь с кем-нибудь из близких или знакомых в Украине, сможет ли этот человек в случае необходимости оплатить счета за вас.

Как изменится оплата коммунальных услуг для тех, кто живет в Украине

Законопроект предусматривает, что отключать весь дом от коммунальных услуг без решения суда не разрешается. Исключения — аварийные ситуации, ремонтные работы и другие случаи, предусмотренные законом.

Кроме того, отключать должника запретят, если это затронет соседей. В таких ситуациях задолженность будет взыскиваться отдельно.

Документ также устанавливает ограничения в отношении предоплаты: взимать плату за еще не потребленную воду или тепло или требовать сначала оплатить, а затем подключить услугу, нельзя. Есть только два исключения — прямое разрешение закона или добровольный выбор счетчика с предоплатой. В то же время это правило не распространяется на взносы на содержание дома, ремонт или резервный фонд: их разрешат взимать заранее, если это поддержат сами совладельцы и утвердят смету.

Дом, в котором не создано ОСМД, в рамках этого проекта будет считаться простым товариществом — дополнительно регистрировать его или платить за оформление не придется. Средства дома будут храниться на отдельном счете и пойдут исключительно на нужды самого дома.

Если же вырастет регулируемая цена на электроэнергию, которую управляющий закупает для нужд дома, он будет иметь право скорректировать стоимость своих услуг без согласования с жильцами, если иное не оговорено в договоре.

Что касается субсидий, то законопроект не вносит изменений в порядок их предоставления. Упоминание о субсидиях в тексте встречается лишь в рамках положений об ОСМД и не содержит никаких нововведений.

Когда вступят в силу новые правила

Если законопроект будет принят в предложенном виде, будет действовать следующий порядок:

закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации;

полноценное применение норм начнётся через шесть месяцев.

Сведения об арендаторах появятся в электронной системе через 12 месяцев и только после её запуска. До этого момента данные будут передаваться в местный совет. Конечно, все это произойдет только при условии принятия самого закона.

Коммунальные услуги в Украине — последние новости

Из-за просроченной поверки счетчиков в счетах за газ, воду или электроэнергию часто возникают крупные задолженности, но начисления по средним показателям можно отменить, опираясь на закон и практику Верховного Суда. По данным ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины», оплата поверки зависит от вида услуги: для газа и электроэнергии её должны обеспечивать поставщики или операторы сетей, для воды и тепла — за счет абонентской платы или владельца жилья в зависимости от договора, а на территориях боевых действий и временно оккупированных территориях действует отдельный порядок относительно сроков поверки.

Граждане со статусом «дети войны» могут получить 25-процентную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, за исключением услуг по управлению многоквартирным домом, но только при условии, что среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного члена не превышает порог для налоговой социальной льготы. Льгота не распространяется на других членов семьи и назначается Пенсионным фондом на год по личному заявлению в орган ПФУ вместе с заявлением о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

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