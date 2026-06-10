В Украине могут отменить надбавки к пенсии: как не потерять выплаты

Пенсия

Реклама

Часть украинских пенсионеров может лишиться права на отдельные доплаты к пенсии. Чтобы этого не произошло, следует сообщать Пенсионному фонду об изменениях в своих жизненных обстоятельствах, месте пройивания, а также своевременно подтверждать право на получение дополнительных выплат.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

Каждая прибавка назначается при определенных условиях. Если эти условия больше не выполняются, выплаты могут быть прекращены.

Реклама

Какие доплаты могут быть отменены

Одной из наиболее распространенных является прибавка за уход. Она может быть отменена, если пенсионер сменил место жительства, начал получать другой вид пособия или не подтвердил потребность в постороннем уходе.

Также прекращается доплата на содержание детей, когда ребенок достигает совершеннолетия или завершает обучение, если этот статус был основанием для начисления выплат.

Под пересмотр могут попасть и надбавки, связанные с инвалидностью. Выплаты прекращаются в случае непрохождения повторного медицинского осмотра или смены группы инвалидности.

Отдельные доплаты зависят от места проживания. В частности, право на выплаты могут лишиться жители территорий со специальным статусом после переезда или изменения статуса населенного пункта.

Реклама

Кроме того, возможен пересмотр надбавки за сверхурочный страховой стаж. Это может произойти после уточнения сведений о трудовой деятельности или обнаружении ошибок в документах.

Как избежать потери выплат

В Пенсионном фонде советуют своевременно сообщать о всех изменениях, которые могут повлиять на право получать надбавки.

Также пенсионерам рекомендуют регулярно проверять актуальность информации, содержащейся в пенсионном деле и государственных реестрах.

Как оформить доплаты

Для назначения дополнительных выплат необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и предоставить документы, подтверждающие право на соответствующую надбавку.

Реклама

Обычно для этого требуются пенсионные удостоверения и пакет документов в зависимости от вида доплаты. Автоматически такие надбавки назначаются не всегда, поэтому оформление требует отдельного обращения.

Напомним, ранее Рада одобрила повышение зарплат. Стало известно, кто и когда получит более высокие оклады в Украине.

Также речь шла о том, кому нужно подать заявление до 1 июля, чтобы не потерять льготы.

Новости партнеров