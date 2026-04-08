В Украине могут отменить ограничение пенсий: кто будет получать более 26 000 грн

В Верховной Раде предлагают внести изменения в Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Соответствующий законопроект был зарегистрирован 24 марта.

Что предусматривает законопроект №15090-1

Законопроект №15090-1 предусматривает внесение изменений в статью 43 действующего закона, которая регулирует порядок исчисления пенсий. В частности, предлагается запретить применение любых понижающих коэффициентов при начислении или перерасчете пенсий для военнослужащих, которые имеют выслугу лет или получили инвалидность во время службы. Также эта норма распространяется на пенсионеров сектора безопасности и обороны и членов их семей. Кроме того, документ предусматривает отмену ограничения максимального размера пенсий.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта — прекратить практику ограничения пенсий военным и пенсионерам сектора безопасности и обороны. Также отмечается, что новые нормы должны применяться ко всем перерасчетам пенсий независимо от времени увольнения со службы.

Сейчас документ передан на рассмотрение в профильный комитет.

Ограничения спецпенсий в Украине

Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщали, что Кабинет Министров Украины оставил в силе ограничения на выплату специальных пенсий 2026 года на период военного положения. Они касаются пенсий, размер которых превышает десятикратный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 грн. Соответственно, максимальная сумма пенсии, которая выплачивается без ограничений, — 25 950 грн.

Ограничения предусмотрены постановлением Кабмина №1778 от 30 декабря 2025 года, вступившим в силу с начала года. Они применяются к пенсиям, назначенным по специальным законам — в частности для госслужащих, судей, прокуроров, народных депутатов, чиновников НБУ, членов правительства, представителей местного самоуправления, ученых, военных, «чернобыльцев» и журналистов.

При этом базовая часть пенсии — до 10 прожиточных минимумов — выплачивается полностью. Уменьшение касается только суммы превышения и зависит от ее размера. Для разных диапазонов применяют коэффициенты от 0,5 до 0,1.

В то же время ограничения не распространяются на ряд категорий. Среди них — лица, принимавшие непосредственное участие в АТО или мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, участники отпора вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, лица, которые обеспечивали оборону Украины и защиту гражданского населения во время военных действий. Также без ограничений выплачиваются пенсии членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих (по данным Единого государственного реестра ветеранов войны).

Напомним, в апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.