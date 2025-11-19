- Дата публикации
В Украине могут подорожать макароны: что влияет на цены и чего ждать потребителям
Эксперты прогнозируют рост цен на макароны в Украине из-за блекаутов, удорожания муки и дефицита кадров.
На фоне удорожания муки, блекаутов и кадровой нехватки макаронные изделия в Украине могут подорожать на 3–10%, предупреждают эксперты. Некоторые советуют украинцам делать запасы продукции перед праздниками, но есть ли реальные основания для паники?
Об этом говорится в материале "Telegraf".
В течение года цены на макароны выросли лишь около 10%, что на фоне общей инфляции выглядит довольно скромно.
"За последние 2-3 месяца цена почти не изменялась. Колебания на 1-2% - несущественны", - отметил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.
В прошлом году резкое удорожание муки сильно повлияло на цены, в 2025-м рынок оставался стабильным.
Основные факторы удорожания
Эксперты называют три главных фактора:
Удорожание муки — за год она выросла около 10%, особенно дефицитной муки для макарон.
Электроэнергия и блекауты – работа на генераторах повышает себестоимость продукции, хотя влияние на общие цены не критично (примерно +1%).
Кадровый дефицит — нехватка водителей и рабочих заставляет повышать зарплаты, что тоже отражается на конечной цене.
Прогноз на конец года
Эксперты сходятся во мнении, что макароны подорожают умеренно.
Леонид Козаченко (Украинская аграрная конфедерация) прогнозирует рост на 3-5% в декабре.
Валерий Сердюков, руководитель отдела сбыта ФЛП Стась оценивает возможное подорожание до 10% до конца февраля или марта.
"Переговоры о повышении цены начинаются, когда себестоимость растет на 3-4%, тогда поднимают цену на 5%", - объясняет Тараненко.
