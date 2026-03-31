В Украине могут приостановить выплату пенсии: как не потерять деньги

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выступил с важным разъяснением о порядке начисления социальных выплат. В ведомстве отмечают, что в отдельных случаях выплаты могут быть временно приостановлены. Это не означает отмены пенсии, однако средства не будут поступать на счета до уточнения данных или устранения нарушений.

Одной из распространенных причин остановки выплат является невозможность подтвердить фактическое место жительства пенсионера. Это происходит, когда человек длительное время не появляется по зарегистрированному адресу.

Особое внимание ПФУ уделяет гражданам, которые выехали за границу. Если пенсионер изменил статус или страну пребывания и не уведомил об этом официально, выплаты могут быть приостановлены до прохождения необходимой идентификации.

Процедура идентификации является обязательным инструментом для обеспечения целевого использования бюджетных средств.

Второе основание для технической остановки начислений — выявление несоответствий в персональных документах. ПФУ регулярно проводит верификацию данных, и если при проверке выявляются расхождения, доступ к средствам временно ограничивается.

Специалисты отмечают, что речь идет о разногласиях в сведениях о страховом стаже, группе инвалидности или других параметрах, непосредственно влияющих на право получать государственную помощь. В таких случаях пенсионеру необходимо предоставить уточняющую информацию или исправленные документы для возобновления выплат.

Третья причина касается предотвращения незаконных выплат. Если система фиксирует факт смерти получателя, но начисления продолжают поступать (например, из-за несвоевременного сообщения органов ЗАГС), выплаты останавливаются автоматически.

В Пенсионном фонде предупреждают, что средства, полученные незаконно после смерти пенсионера, подлежат обязательному возвращению в государственный бюджет.

Напомним, в 2026 году в Украине произошло сразу несколько изменений в пенсионных выплатах.

В частности, с 1 марта была проведена ежегодная индексация пенсий — для большинства пенсионеров выплаты выросли на 12,1%. Перерасчет произвели автоматически, без подачи заявлений, и он касается только основного размера пенсии. Минимальное повышение составило 100 гривен, максимальное — 2 595 гривен.

Также с 1 апреля стартует перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Его проведут автоматически для тех, кто после выхода на пенсию приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа или если от предварительного перерасчета прошло два года.

Кроме того, правительство предусмотрело одноразовую доплату в размере 1 500 гривен для пенсионеров и получателей социальных выплат. Ее начислят автоматически тем, у кого размер пенсии или пособия не превышает 25 950 гривен.

В то же время, отдельным категориям граждан необходимо до 1 апреля подать уведомление о неполучении выплат от России. В случае непредставления такого подтверждения выплаты могут быть приостановлены.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий упрощение процедур для военных и ветеранов — в частности, автоматическую проверку данных через государственные реестры. Также отмечается, что проживающие за рубежом украинцы, в частности в странах ЕС, могут претендовать на местные пенсионные выплаты при определенных условиях.

Также, в Украине изменили законодательство по льготам для граждан, сдающих кровь.

В частности, согласно Закону Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови», от 25 января 2026 отменена часть привилегий для доноров.

Речь идет, в частности, об отмене дополнительного выходного дня (в то же время, право на отдых в день донации сохраняется), помощи в случае временной нетрудоспособности, специальной надбавки к стипендии для студентов-доноров, а также ежемесячной надбавки к пенсии для почетных доноров.

Как поясняют члены правительства, эти изменения введены для адаптации украинского законодательства к европейским нормам в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время нововведения не касаются тех граждан, которые получили статус Почетного донора до вступления в силу закона — они будут и дальше получать соответствующие доплаты.

Напомним, что право на такую надбавку имеют лица, бесплатно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Размер доплаты составляет 10% прожиточного минимума, что в 2026 году равняется 321 гривне.