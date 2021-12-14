В Украине могут разрешить изъятие земельных участков для строительства дорог

В Украине могут разрешить изъятие земельных участков для строительства дорог

Проект закона на рассмотрение Верховной Рады внес премьер-министр Денис Шмигаль.

В правительственном законопроекте №6422, который во вторник, 14 декабря, получил для ознакомления профильный комитет Верховной Рады, предусмотрено разрешение на принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев в случае возникновения общественной необходимости для строительства дорог государственного значения.

Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте ВР.

Как стало известно из пояснительной записки к этому документу, решение об отчуждении земельного участка с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, принимаются органами исполнительной власти или местного самоуправления.

Если владелец земли не даст свое согласие в течение 30 дней, ведомство получит право обращаться в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов. Суд будет принимать решение по таким делам по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления.

Апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный Суд. Чтобы не создавать судебную волокиту, для рассмотрения таких дел в ВС тоже установлены временные ограничения — двухмесячный срок со дня поступления апелляционной жалобы. Решения суда не могут быть обжалованы, апелляционная инстанция не сможет возвращать дело на новое рассмотрение.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект №2234, который вносит изменения в ряд законодательных актов Украины по определению ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

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