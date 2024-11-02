В Украине могут снизиться зарплаты в 2025 году: какая причина

Зарплаты украинцев могут снизиться уже в 2025 году.

Об этом сообщила народная депутат Украины от фракции "Голос" Галина Васильченко.

"По сути, зарплаты будут снижаться, прописан законопроект о повышении налогов. Мы помним, что он предусматривает повышение военного сбора до 5%", — сказала Васильченко.

Она пояснила, что все наемные работники должны будут платить эту сумму в государственный бюджет Украины по своим зарплатам. Так что если президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о налогах, то заработные платы уменьшатся.

Ранее сообщалось, что по данным Нацбанка, среднемесячная зарплата в первом квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поскольку предприятия и дальше испытывают нехватку квалифицированных работников.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен в месяц.

Читайте также: