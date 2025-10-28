- Дата публикации
В Украине могут создать "черный список" банковских карт: кто может попасть под контроль
Верховная Рада рассматривает законопроект, предусматривающий создание реестра клиентов банков, платежные операции которых подлежат усиленному контролю.
В Украине могут создать специальный реестр банковских клиентов, чьи платежные операции подлежат усиленному контролю. Соответствующий законопроект №14161 уже внесен в Верховную Раду.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Документ предусматривает создание перечня лиц, предоставляющих свои карточки в пользование другим людям, с целью борьбы с финансовыми преступлениями и мошенническими схемами.
По словам Ярослава Железняка, из-за так называемых "дропов" ежегодно проходит до 200 млрд грн, а бюджет терпит потери на десятки миллиардов.
Основные положения законопроекта:
НБУ создает реестр лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле;
банки и другие платежные учреждения обязаны вносить в него "дропов" и компании, использующие мискодинг;
для таких лиц устанавливаются лимиты на проведение операций и ограничение на количество карт (для физических лиц);
банки должны регулярно проверять своих клиентов в реестре.
Железняк добавляет, что законопроект позволяет отойти от общих ограничений на p2p-переводы и применять таргетированный подход именно к клиентам с повышенным риском мошенничества.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество блокировок переводов и даже счетов из-за нарушения норм финансового мониторинга.