342
1 мин

В Украине могут создать "черный список" банковских карт: кто может попасть под контроль

Верховная Рада рассматривает законопроект, предусматривающий создание реестра клиентов банков, платежные операции которых подлежат усиленному контролю.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Банковская карта

Банковская карта / © Associated Press

В Украине могут создать специальный реестр банковских клиентов, чьи платежные операции подлежат усиленному контролю. Соответствующий законопроект №14161 уже внесен в Верховную Раду.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Документ предусматривает создание перечня лиц, предоставляющих свои карточки в пользование другим людям, с целью борьбы с финансовыми преступлениями и мошенническими схемами.

По словам Ярослава Железняка, из-за так называемых "дропов" ежегодно проходит до 200 млрд грн, а бюджет терпит потери на десятки миллиардов.

Основные положения законопроекта:

  • НБУ создает реестр лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле;

  • банки и другие платежные учреждения обязаны вносить в него "дропов" и компании, использующие мискодинг;

  • для таких лиц устанавливаются лимиты на проведение операций и ограничение на количество карт (для физических лиц);

  • банки должны регулярно проверять своих клиентов в реестре.

Железняк добавляет, что законопроект позволяет отойти от общих ограничений на p2p-переводы и применять таргетированный подход именно к клиентам с повышенным риском мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество блокировок переводов и даже счетов из-за нарушения норм финансового мониторинга.

342
