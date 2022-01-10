В Украине могут ввести "карточки" на продукты для малоимущих

В Украине могут ввести "карточки" на продукты для малоимущих

У Зеленского отмечают, что программа "продуктовых чеков" есть даже в США.

В Украине могут ввести электронные продуктовые карты для малообеспеченных категорий населения.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает BBC Ukraine.

Отмечается, что из-за высоких цен на энергоносители ожидается значительное подорожание продуктов. По словам советника главы государства, рост цен в сырьевой продовольственной группе в 2022 году может достичь 20% и потребовать "антикризисных мер".

Устенко считает, что снижение или отмена НДС на продовольствие, даже временное, приведет к дополнительным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции.

Однако приемлемым вариантом экономист называет целевую финансовую поддержку — по аналогии с программой "єПідтримка". Устенко отметил, что "продуктовые карты" для малоимущих граждан есть даже в США.

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дія" — так называемых "продуктовых" чеков", как это практикуется в США", — сказал он.

Устенко добавил, что такие "антикризисные меры" могут внедряться только "при необходимости".

В Сети на такую инициативу уже отреагировали с юмором.

Фото из социальных сетей

Напомним, что в Украине подорожала свинина. Также после Нового года в Украине стремительно удорожали овощи.

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